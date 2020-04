Fortnite Astronomical: visita il Palco a nord di Sabbie Sudate

Dopo avervi spiegato come rimbalzare sulle testa Astro giganti, in questa mini-guida alle sfide dell'evento Astronomical di Fortnite vi spieghiamo come portare a termine la missione che richiede di visitare il palco a nord di Sabbie Sudate.

Si tratta anche in questo caso di una sfida molto semplice, la cui unica difficoltà consiste nel sapere dove si trova il palco a nord di Sabbie Sudate. Per aiutarvi a portarla a termine, di seguito vi mostriamo la posizione esatta del palco all'interno della mappa.

Dove visitare il Palco a nord di Sabbie Sudate

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, il palcoscenico in questione si trova a nord della costa di Sabbie Sudate, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa.

Per completare la sfida, dunque, non dovete far altro che raggiungere il palco e salire sopra di esso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare uno sguardo al video che abbiamo riportato in cima.

Questo palcoscenico è stato allestito in occasione dell'evento Astronomical di Fortnite, durante il quale i giocatori del battle Royale di Epic Games potranno partecipare al concerto di Travis Scott in programma per sabato 25 aprile.

Parlando invece delle altre sfide Astronomical, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida che richiede di danzare sulla pista da ballo di Yacht o Doposci per un totale di 10 secondi.