Fortnite attaccato dal principe Harry: causa dipendenza e andrebbe bandito

Nel visitare un centro per il volontariato di Londra, il principe Harry è intervenuto sull'annosa questione della dipendenza da Fortnite attaccando duramente il battle royale di Epic Games e l'influenza che quest'ultimo riesce a esercitare sulle giovani generazioni di videogiocatori.

Il membro della famiglia reale inglese ha infatti esortato i genitori a proteggere i propri figli dal pericolo rappresentato da questo "gioco irresponsabile", aggiungendo che i social media "danno più assuefazione di droga e alcol".

Discutendo con degli psichiatri infantili e degli psicologi intervenuti all'evento sul tema, appunto, dei videogiochi violenti e dell'influenza dei social media sui più giovani, il Duca del Sussex ha affermato che "Fortnite non dovrebbe essere permesso, è stato creato per far diventare un tossicodipendente colui che lo gioca, instaurando una dipendenza che ti spinge a stare davanti a un computer il più a lungo possibile. Dov'è il vantaggio di avere una cosa così da irresponsabili nella vostra famiglia?".

Quanto al ruolo di controllo dei genitori, il principe Harry ha rincarato la dose e aggiunto che "è come aspettare che il danno sia fatto, i genitori non sanno cosa fare al riguardo e sono totalmente inermi".

Come riportano i giornalisti di Express.co.uk presenti all'evento, nel corso della tavola rotonda organizzata dal locale centro per il volontariato gli psicologi intervenuti hanno riferito che un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti si presenta a scuola esausto a causa delle nottate passate davanti allo schermo del proprio sistema di gioco preferito per cimentarsi con le sfide di Fortnite Battaglia Reale.

Alla fine dello scorso anno, d'altronde, l'attesa per il lancio della Stagione 7 di Fortnite è coincisa con un peggioramento della condotta scolastica degli alunni delle scuole elementari e medie inglesi, rendendoli inquieti e inclini ad assumere un atteggiamento violento nei confronti degli altri compagni di classe e degli stessi docenti.