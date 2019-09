Fortnite: atterra su Picco Polare, Vulcano e collina con cerchio di alberi

I giocatori di Fortnite Stagione 10 possono dedicarsi alle nuove missioni Corridori della Tempesta, disponibili per i possessori del Pass Battaglia. Di seguito vi mostriamo come completare la missione che richiede di atterrare a Picco Polare, su un Vulcano e su una collina circondata da alberi.

Si tratta di una missione abbastanza semplice, ma che potrebbe procurare qualche grattacapo a chi non saprebbe dove trovare la collina con il cerchio di alberi attorno. In questa mini-guida vi mostriamo la sua posizione.

Dove atterrare a Picco Polare, Vulcano e sulla cima di una collina con un cerchio di alberi

Le prime due location in cui atterrare sono abbastanza ovvie: Picco Polare si trova a sud-ovest, nel bioma polare della mappa, mentre il Vulcano è situato a nord-est, a Impianto a Pressione. Dove si trova, invece, la collina con il cerchio di alberi?

Come potete vedere sulla mappa riportata in basso, la collina in questione è situata a sud di Parco Pacifico, all'interno del cerchietto blu con la scritta "Circle of Trees". Per completare la missione, dunque, non vi resta che atterrare a Picco Polare, a Impianto a Pressione e sulla cima della collina circondata dagli alberi.

Se avete bisogno di aiuto per completare le altre missioni Corridori del Tempo, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato come completare un giro di pista. Parlando invece delle ultime novità introdotte con l'aggiornamento 10.31 di Fortnite, vi abbiamo proposto una guida che vi spiega come usare Centro Gruppi, una nuova funzione che consente di usare la chat vocale con gli amici di Fortnite sul vostro smartphone.