Fortnite: atterra a Pozzo, Idro 16 e Segherie Truciolandia

Una delle sfide delle Prove di Nitroglicerina di Fortnite Stagione 2 richiede di atterrare al Pozzo, Idro 16 e Segherie Truciolandia. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni sulla mappa delle location in questione.

Pozzo, Idro 16 e Segherie Truciolandia sono tre dei Punti d'Interesse della nuova mappa di Fortnite Stagione 2. Di seguito vi mostriamo dove si trovano, aiutandovi a completare la relativa sfida delle Prove di Nitroglicerina.

Dove atterrare a Pozzo, Idro 16 e Segherie Truciolandia

Per completare questa sfida bisogna atterrare a Pozzo, Idro 16 e Segherie Truciolandia. Di seguito elenchiamo le posizioni esatte di queste location:

Pozzo : piattaforma petrolifera a sud-ovest della mappa

: piattaforma petrolifera a sud-ovest della mappa Idro 16 : a est di Pantano Palpitante

: a est di Pantano Palpitante Segherie Truciolandia: a ovest di Foresta Frignante

Per conoscere con esattezza le posizioni di questi luoghi, vi basta consultare la mappa riportata a fondo pagina. In alternativa, se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima.

