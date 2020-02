Fortnite: dove atterrare al Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay

Sono finalmente disponibili le sfide della prima settimana della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi mostriamo come completare quella che richiede di atterrare al Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay.

Il Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay sono alcune delle nuove location introdotte nella mappa di Fortnite Stagione 2. Per portare a termine la missione non dovrete far altro che atterrare in questi luoghi. Vediamo dove si trovano all'interno dell'isola.

Le posizioni di Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay

Di seguito elenchiamo le posizioni esatte di Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay sull'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2:

Faro di Lockie : nell'arcipelago a nord-ovest della mappa

: nell'arcipelago a nord-ovest della mappa Doposci : la baita a sud di Brughiere Brumose

: la baita a sud di Brughiere Brumose Monte Kay: la vetta più alta a sud-est della mappa, nel bioma polare

Potete aiutarvi con la mappa riportata a fondo pagina, dove abbiamo cerchiato di rosso le posizioni esatte delle tre location in questione. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Anche voi vi state tuffando a capofitto nella nuova season del battle royale di Epic Games? Per saperne di più, segnaliamo che sulle nostre pagine abbiamo riportato tutte le novità della Stagione 2 di Fortnite.