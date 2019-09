Fortnite: fai atterrare un Lancio della Bottiglia vicino Maiale, Lama o Pesce Gigante

L'ultima delle missioni prestigio Centro! di Fortnite richiede di far atterrare un Lancio della Bottiglia in un bersaglio vicino il maiale, il lama o il pesce gigante. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi la posizione di questi oggetti.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per completare la missione prestigio presa in esame in questa mini-guida.

Come ottenere il Lancio della Bottiglia

Prima di tutto dovrete essere in possesso del Lancio della Bottiglia, oggetto raro che potrete ottenere in ricompensa dopo aver raggiunto il livello 37 nel Pass Battaglia della Stagione 10 di Fortnite. Se non lo avete ancora ottenuto, non vi resta che progredire nel Pass Battaglia fino a raggiungere il livello 37. Se invece ne siete già in possesso, vi basta equipaggiarlo prima di avviare la partita.

Dove trovare i bersagli vicino Maiale, Lama e Pesce Gigante

La missione richiede di far atterrare il Lancio della Bottiglia in un bersaglio vicino a un Maiale, un Lama o un Pesce Gigante. Dove si trovano questi tre bersagli? Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, il bersaglio vicino il Maiale si trova a sud-est di Approdo Avventurato, il bersaglio vicino il Lama a nord-ovest di Crocevia del Ciarpame e il bersaglio vicino il Pesce Gigante a nord-est di Laguna Languida, nelle pozze termali.

Come far atterrare il Lancio della Bottiglia

Una volta che avrete raggiunto uno dei tre bersagli in questione, vi basta far atterrare nel modo giusto il Lancio della Bottiglia all'interno di esso. Qual è il modo giusto di farlo atterrare? Affinché l'obiettivo della missione venga raggiunto, la bottiglia deve cadere esattamente in posizione verticale. Per riuscire nell'intento potrebbe volerci qualche tentativo: effettuate diversi lanci, fino a quando la bottiglia non cadrà all'interno del bersaglio in posizione verticale, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

