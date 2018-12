Fortnite: attrezzatura Krampus tra gli oggetti del Negozio del 24 dicembre

L'aggiornamento del 24 dicembre della vetrina digitale del Negozio di Fortnite Battaglia Reale propone l'attrezzatura di Krampus e tanti altri elementi per personalizzare l'aspetto del proprio alter-ego e sfoggiare il proprio stile agli altri utenti dell'isola dello sparatutto multiplayer di Epic Games.

In aggiunta al costume e al dorso decorativo dell'acerrimo nemico di Babbo Natale, l'odierna rotazione di oggetti del negozio interno per le microtransazioni di Fortnite propone il Piccolo Aiutante di Krampus e una ricca selezione di emote, skin, strumenti di raccolta e deltaplani con prezzi in V-buck che spaziano dai 500 ai 2000 VB.

Oggetti in Evidenza

Krampus - costume e dorso decorativo - 2000 VB

- costume e dorso decorativo - 2000 VB Piccolo Aiutante di Krampus - deltaplano - 1200 VB

- deltaplano - 1200 VB Strappamocciosi - strumento raccolta - 800 VB

Oggetti Giornalieri

Terapia della Danza - emote - 800 VB

- emote - 800 VB Svolazzatore Confortevole - deltaplano - 800 VB

- deltaplano - 800 VB Operazione Zabaione - costume - 800 VB

- costume - 800 VB Infiltratore - costume - 1200 VB

- costume - 1200 VB Segni con le Mani - emote - 500 VB

- emote - 500 VB Non Dovevi! - strumento raccolta - 500 VB

Agli oggetti del Negozio del 24 dicembre si sommano gli elementi di equipaggiamento e le customizzazioni estetiche dei Regali di Fortnite, i nuovi contenuti introdotti da Epic Games per rendere ancora più interessanti le attività da svolgere nel corso dell'evento natalizio 14 Giorni di Fortnite.

Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che il sito ufficiale del kolossal multiplayer di Epic propone un allettante sconto del 50% su tutti i Pacchetti Fondatore di Fortnite per PC, Mac OS, Xbox One e PlayStation 4, attraverso i quali è possibile ottenere l'accesso alla modalità PvE Salva il Mondo e a un ampio ventaglio di bonus ingame rappresentati da skin, progetti di armi rare, boost temporanei di esperienza e personalizzazioni varie.