Fortnite Australian Open: a oltre quattro mesi scoppia lo scandalo dei mancati pagamenti

Sembra essere scoppiato uno scandalo a qualche mese di distanza dall'evento dedicato a Fortnite organizzato in seno all'Australian Open di Tennis di qualche tempo fa.

In particolare, Epic Games non avrebbe pagato una parte del montepremi pattuito ad alcuni giocatori che hanno preso parte al torneo.

L'evento, lo ricordiamo, si è svolto dal 26 al 27 gennaio e ha avuto un prize pool di bel 500.000 Dollari. Il reclamo è stato presentato da un giocatore con diverse prove a sostegno in un post di Reddit.

L'accusatore principale afferma che sia lui e che altri venti giocatori non hanno ancora ricevuto il pagamento relativo al loro piazzamento all'evento. Chi denuncia ha spiegato che i giocatori interessati, in totale, avrebbero dovuto avere "oltre 100.000 Dollari".

In base alle regole ufficiali create e implementate da Epic Games, i pagamenti devono essere effettuati entro i 90 giorni successivi l'evento. I tentativi di contattare Epic Games sembrano essersi risolti in un buco nell'acqua, visto che la società addirittura ha dichiarato di non aver sponsorizzato l'evento.

Tuttavia, le informazioni sul torneo fornite agli stessi giocatori dicono il contrario. Per non parlare del fatto che Epic Games ha pubblicizzato l'AO Fortnite anche tramite i propri social.

Inoltre, cosa che appare ancora più strana, è che altri giocatori apparentemente sono stati pagati direttamente da Epic Games. Epic Games non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al momento.

Rimaniamo in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.