Fortnite: le auto potrebbero non arrivare tanto presto

Tra i giocatori della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 c'è grande attesa per l'arrivo delle automobili, nuovo veicolo annunciato nel trailer di lancio della stagione e che secondo i dataminer dovrebbe fare a breve il proprio debutto.

Nelle ultime ore è però apparso un misterioso messaggio sui canali social ufficiali del battle royale chiaramente riferito alle automobili e grazie al quale si può intuire che l'arrivo di questa novità non sia previsto per i prossimi giorni. Il post, che contiene riferimenti a benzina e assicurazione, lascia intendere che tutte le automobili di Fortnite Capitolo 2 sono sparite dalla mappa per essere sottoposte ad una revisione e che torneranno solo tra qualche settimana, quando saranno pronte per essere utilizzate. Dall'utilizzo della parola "settimane" è probabile quindi che ci voglia ancora un po' prima che i giocatori possano spostarsi tra un'area e l'altra della mappa a bordo di un'auto.

Vi ricordiamo che il livello del mare si sta progressivamente abbassando lasciando emergere sempre più punti d'interesse e non è da escludere che le auto arriveranno solo quando l'acqua avrà raggiunto il suo stadio finale e Atlantide, la città di Aquaman, sarà esplorabile.