Fortnite ed Avengers Endgame? Indizio su un evento da un Creative Director di Epic Games!

Nel tempo, Epic Games ha abituato i giocatori ad un ampio numero di sorprese ed eventi speciali, dedicati ai temi più disparati, tra cui possiamo citare, tra gli altri, San Valentino o San Patrizio.

Sembra, tuttavia, che la Software House potrebbe avere in serbo qualcosa di particolare anche per l'imminente lancio de nuovo capitolo cinematografico delle avventure dei vendicatori, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra approfondita analisi del Trailer di Avengers Endgame. I primi rumor in merito sono emersi solo pochi giorni fa, quando l'attività dei dataminer ha scovato alcuni riferimenti ad un possibile ritorno della MAT dedicata a Thanos all'interno di Fortnite.

Ad accrescere la curiosità e le aspettative dei giocatori attivi sul battle royale ci pensa ora un membro della stessa Epic Games. Come potete infatti verificare in calce a questa news, Donald Mustard, Creative Director presso la Software House, ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un cinguettio decisamente intrigante. In allegato a quest'ultimo troviamo infatti un'immagine dell'attore Robert Downey Jr, celebre interprete di Iron Man/Tony Stark. Quest'ultimo indossa una maglietta azzurra sulla quale è ben visibile la scritta "Fortnite" e, se ciò non bastasse, ad accompagnare l'immagine troviamo il seguente testo: "Sembri in forma Robert Downey Jr. Ci vediamo presto! #teamdowney".



Come prevedibile, il Tweet ha immediatamente attirato l'attenzione della Community di Fortnite, che ora si domanda se Epic Games non abbia effettivamente in serbo qualche sorpresa. Ad ora, nulla è stato ufficialmente comunicato dalla Software House: non resta dunque che attendere eventuali novità in merito!