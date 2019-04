Fortnite e Avengers Endgame: nuova immagine teaser dell'evento crossover!

Incuranti dei rumor collegati alla Stagione 9 e all'ipotetica Invasione Aliena suggerita dai dataminer di Fortnite Battaglia Reale, i canali social di Epic Games pubblicano una nuova immagine teaser dell'evento crossover dedicato ad Avengers Endgame e ai suoi inconfondibili supereroi e villain.

Accompagnata dalla frase promozionale "A Qualunque Costo" del prossimo kolossal cinematografico ambientato nell'universo Marvel in uscita nelle sale italiane il 24 aprile, l'immagine dataci in pasto dagli sviluppatori statunitensi ci offre quella che sembrerebbe essere la reinterpretazione a tema Fortnite del Martello di Thor.

Anche in questo caso, come per il teaser di annuncio con lo Scudo di Captain America, Epic indica per il 25 aprile la data di apertura di questo evento crossover che, inutile ribadirlo, sarà caratterizzato da sfide a tema e attività da completare per ottenere oggetti e personalizzazioni esclusive per il proprio alter-ego.

Sempre per questa settimana è poi prevista la pubblicazione dell'aggiornamento 8.50 di Fortnite, con modifiche al sistema di Loot e interventi che risolveranno, si spera definitivamente, i problemi di gioco e i bug riscontrati dalla community con l'audio e l'erroneo posizionamento delle trappole.