Fortnite e Avengers: Epic chiarisce che non verranno incluse le skin dei supereroi Marvel

Una notizia a sorpresa arrivata nel pomeriggio ha letteralmente fatto impazzire di gioia i fan di Fortnite: domani 8 maggio il temibile Thanos di Avengers: Infinity War approderà nel gioco per un evento a tempo limitato.

Per l'occasione, durante le partite i giocatori potranno indossare il Guanto dell'Infinito, prendere le sembianze del Titano Pazzo e fare piazza pulita dei nemici. In molti, tuttavia, si aspettavano anche l'introduzione delle skin dei propri Avengers preferiti, come Iron Man, Thor, Captain America e gli altri.

Purtroppo, abbiamo una brutta notizia: nel negozio di gioco non verrà introdotto nessun costume di questo tipo. A confermarlo è stato uno sviluppatore di Epic Games su Reddit, dove è conosciuto con il nickname di JustMoney1. La collaborazione con il noto franchise della Casa delle Idee si fermerà, quindi, all'inclusione della modalità a tempo limitato.

Cosa ne pensate al riguardo? Avreste acquistato un costume degli Avengers? Fortunatamente, ce ne sono tanti altri con i quali consolarvi. Con l'inizio della Stagione 4 ha fatto il suo debutto un Pass della Battaglia nuovo di zecca, con cento livelli da scalare e sette costumi esclusivi, come Carburo, Battlehawk, Teknica, Zoey, Valore, Caposquadra ed Omega. A proposito, a che punto siete con le sfide della Settimana 1? Avete trovato le lettere F-O-R-T-N-I-T-E? Segnaliamo che domani mattina prenderà il via la Settimana 2, per cui avete ancora poche ore per completare le 7 sfide attualmente disponibili.