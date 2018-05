Fortnite Avengers Infinity War: Josh Brolin non capisce il ballo di Thanos

Josh Brolin, attore che ha dato vita a Thanos in Avengers Infinity War, non sembra rimasto troppo contento del cameo dei personaggio in Fortnite, o almeno si è detto "molto stupito" dopo aver visto una breve clip che mostra il gigantesco Thanos ballare sul campo di battaglia.

IGN.com ha voluto mettere alla prova l'attore con una reaction, il cui risultato non è stato particolarmente positivo: "Ho visto Thanos sponsorizzato in questo gioco, Fortnite, ma non avevo idea di cosa si stesse parlando...", a questo punto a Brolin viene mostrata una sequenza di ballo con protagonista proprio Thanos: "non capisco... non mi piace.... perchè sta ballando?"

E' bene precisare come l'attore non esprima giudizi negativi su questo crossover, tuttavia avrebbe preferito evitare di vedere scene troppo divertenti o ironiche con protagonista Thanos. La collaborazione tra Fortnite e Avengers Infinity War è stata accolto positivamente da pubblico e critica, milioni di giocatori si sono riversati sul campo di battaglia con l'obiettivo di ottenere il Guanto dell'Infinito e giocare così nei panni del titano, villain principale del nuovo film degli Avengers.

Il crossover, lo ricordiamo, è nato dalla volontà di Joe e Anthony Russo, direttori dell'ultimo film Marvel, i quali si sono dichiarati fan sfegatati di Fortnite. Una collaborazione ben riuscita, che potrebbe aprire la strada verso altre partnership di questo tipo per il Battle Royale di Epic Games.

Sapevate che nelle scorse ore sono state leakate le sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 4?