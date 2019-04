Fortnite Aviazione Reale: Raccogli forzieri cielo di rarità diversa come pilota

A partire da oggi sono disponibili le prime sfide del nuovo evento Aviazione Reale di Fortnite. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di raccogliere forzieri cielo di rarità diversa come pilota.

La sfida in questione è legata alla nuova modalità a tempo Aviazione Reale, disponibile come parte dell'aggiornamento 8.40. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Raccogli forzieri cielo di rarità diversa come pilota (0/5)

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, nella modalità Aviazione Reale si possono raccogliere di forzieri di cinque rarità diverse contraddistinte dai rispettivi colori. Li potrete raccogliere attraversando i cerchi colorati con l'icona del forziere al centro: facendolo potrete potenziare le armi e incrementare per breve tempo la potenza di fuoco dell'aereo.

Per completare questa sfida dovrete raccogliere cinque forzieri cielo di rarità diversa. Questo vuol dire che durante una partita di Aviazione Reale dovrete raccogliere almeno un forziere cielo comune (bianco), non comune (verde), raro (blu), epico (rosso) e leggendario (oro). Dopo essere riusciti nell'intento, non vi resta che portare a termine la partita per completare la sfida, così da ottenere in ricompensa 500 punti XP.

Siete già riusciti nell'impresa? Intanto ricordiamo che il negozio di Fortnite ha festeggiato il lancio del nuovo evento Aviazione Reale invitandoci a indossare i panni dei piloti di caccia con il Supersonic Outfit.