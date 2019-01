Fortnite: avvistata una misteriosa Sfera di Ghiaccio sospesa su Picco Polare!

Nella mattinata di oggi, martedì 15 gennaio, Epic Games ha finalmente reso disponibile l'Aggiornamento 7.20 di Fortnite. Quest'ultimo ha, come di consueto, portato con sè numerose novità.

Tra queste, l'Oggetto di Ri-schieramento dei Deltaplani e nuove aggiunte alla Modalità Creativa. Come prevedibile, l'attivissima Community di Videogiocatori appassionati di Fortnite si sono messi immediatamente all'opera per cercare di scoprire tutti i segreti e le aggiunte che la nuova Patch ha introdotto nel Gioco.

Tra le scoperte più interessanti troviamo sicuramente l'avvistamento di una strana sfera ghiacciata, attualmente sospesa sull'area di Picco Polare. Numerosi utenti hanno cercato di avvicinarsi a quest'ultima, per tentare di scoprire quale mistero nasconda. Tra questi, l'Utente attivo su Reddit con il nickname J05H_Tries, che ha pubblicato sulla Piattaforma una breve, ma significativa clip, che potete trovare in calce a questa news. Visionandola, potete verificare come, ad ora, risulti impossibile approcciarsi alla sfera: il giocatore viene infatti bloccato da una sorta di muro di ghiaccio che oscura la visuale del personaggio.

L'insolita Sfera è dunque ad ora impenetrabile, e cercare di indovinare che cosa nasconda è piuttosto complesso. Alcuni Leak sembrano fornire indizi in merito all'arrivo di una Tempesta di Ghiaccio in Fortnite, mentre ancora non sembrano esserci aggiornamenti in merito alle Uova ritrovate del Castello del Re dei Ghiacci. Insomma, i rumor relativi all'evoluzione di Fortnite sono attualmente moltissimi: per avere conferme o smentite non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games!