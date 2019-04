Fortnite 8.30: avvistati riferimenti ad una presunta Sfida 'Air Royale'

Fortnite ha da poco accolto al suo interno le novità introdotte dall'aggiornamento 8.30, e già gli Utenti guardano alla futura evoluzione del gioco di Epic Games.

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 10 aprile, si sono infatti rincorse numerose segnalazioni da parte della folta Community di Dataminers attivi sul battle royale. Diverse le presunte anticipazioni identificate dagli Utenti. Tra queste, diversi leak di nuovi oggetti di Fortnite o il possibile ritorno degli arei nel corso della Stagione 8 di Fortnite. Proprio in merito a questi ultimi veicoli, emergono ora ulteriori interessanti elementi.

Come riportato infatti da Fornite Intel, il portale attivo su Twitter con il nickname di "Skin-Tracker" avrebbe individuato all'interno dell'aggiornamento 8.30 di Fortnite alcune peculiari linee di testo. Tra queste, figurerebbe la seguente: "You've completed an Air Royale Challenge! Enjoy your reward!" - "Hai completato una Sfida Air Royale! Goditi la tua ricompensa!". Il riferimento ad una possibile "Sfida Air Royale" ha incuriosito non poco l'utenza, che si è dedicata con passione all'elaborazione di speculazioni legate a questa segnalazione.



Sottolineiamo tuttavia che ad ora Epic Games non ha ufficializzato l'esistenza di alcun tipo di sfida di questo tipo e nemmeno l'esordio di nuovi aerei nel corso della Stagione 8. Per avere conferme in merito, non resta dunque che attendere eventuali comunicazione da parte della Software House!