Fortnite, avvistati palloncini rossi e inquietanti risate nel gioco: IT è in arrivo?

Fortnite: Battaglia Reale non è certamente nuovo ad eventi speciali legati a film, serie tv o ad altri videogiochi, tra cui possiamo ricordare Fortnite X Stranger Things: che un nuovo cross-over a tema IT sia in dirittura di arrivo?

I primi sospetti di una collaborazione legata a IT - Capitolo 2, che si appresta a debuttare nelle sale cinematografiche, erano emersi qualche tempo fa, in seguito ad alcune segnalazioni da parte di dataminer attivi sul battle royale. Questi ultimi avevano infatti individuato riferimenti a inquietanti risate e misteriosi palloncini rossi. Ebbene, sembra che entrambi abbiano iniziato a fare la propria comparsa all'interno della mappa di Fortnite: Battaglia Reale!

A segnalarlo sono diversi videogiocatori, che durante una partita si sono imbattuti in uno strano fenomeno. Nei pressi dell'area di Parco Pacifico, è stato infatti avvistato un palloncino rosso galleggiare al di sopra di un tombino. Come se non bastasse, rompendo quest'ultimo, possiamo udire una minacciosa risata raggiungerci dalla profondità delle fogne. Insomma, i riferimenti all'opera di Stephen King non sembrano mancare: che alcuni elementi della Derry di IT si stiano preparando a fare la propria comparsa in Fortnite?



Per saperlo, non ci resta che attendere pazientemente: ad ora Epic Games non ha confermato alcun evento a tema IT - Capitolo 2.