Fortnite: Backpack Kid porta Epic in tribunale per l'emote Floss

Ancora problemi per Epic Games: dopo le cause legali intentate dal rapper 2Milly e dall'attore Alfonso Ribeiro, anche Backpack Kid ha deciso di portare l'azienda in tribunale, accusando la compagnia di aver rubato un suo ballo e averlo utilizzato in Fortnite senza permesso.

Backpack Kid è un musicista e ballerino professionista che ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale, tra cui Katy Perry: proprio la Perry ha voluto il giovane ragazzo (appena sedicenne) nel suo tour del 2016 e in questa occasione Backpack Kid si esibiva ad ogni data nella sua "Floss Dance", ballo di sua invenzione ripreso da Epic in Fortnite e ribattezzato proprio Floss.

Sembrano esserci ben pochi dubbi su quale sia stata la fonte d'ispirazione per questa Emote: l'autore del ballo ha affermato alle principali testate americane e inglesi di aver dato mandato a sua madre e ai suoi legali di procedere contro Epic Games richiedendo un risarcimento per l'utilizzo non autorizzato della Floss Dance. L'azienda non si è ancora pronunciata sull'accaduto ma è chiaro che la situazione sta diventando davvero delicata...