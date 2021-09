Fortnite e Balenciaga, è ufficiale: trailer, skin, sfide e tutte le novità dell'evento

Dopo i leak delle scorse ore, è arrivata la notizia ufficiale da parte di Epic Games: Fortnite si appresta ad abbracciare l'alta moda ospitando un nuovo evento crossover con il noto marchio Balenciaga.

A partire dalle ore 02:00 di domani 21 settembre, Ramirez, Carlino, Banshee e Cavalier riceveranno i nuovi costumi del Fit Set di Balenciaga, acquistabili nel negozio di Fortnite assieme a dorsi decorativi, picconi, deltaplani, coperture ed emote a tema.

Skin Balenciaga Fit

Costume Ramirez scatenata : L'alta moda più hot. (Comprende lo stile alternativo Ramirez scatenata argento).

: L'alta moda più hot. (Comprende lo stile alternativo Ramirez scatenata argento). Costume Carlino VIP : Chi è il cagnetto più elegante che ci sia? (Comprende gli stili alternativi Carlino VIP Cardinale e Carlino VIP Mezzanotte).

: Chi è il cagnetto più elegante che ci sia? (Comprende gli stili alternativi Carlino VIP Cardinale e Carlino VIP Mezzanotte). Costume Banshee fashion : Bus della battaglia preparato. Passerella pronta. (Comprende lo stile alternativo Banshee fashion 24K).

: Bus della battaglia preparato. Passerella pronta. (Comprende lo stile alternativo Banshee fashion 24K). Costume Cavalier Crestato: Super vintage, praticamente medievale. (Comprende lo stile alternativo Cavalier Crestato furtivo).

La moda digitale di Carlino VIP si basa su una collezione Fortnite X Balenciaga che arriverà nel mondo reale nei negozi Balenciaga selezionati in tutto il mondo e su Balenciaga.com entro domani 21 settembre.

Dorsi Decorativi Balenciaga Fit

Zainetto brandizzato : La stampa all-over va SUPER di moda.

: La stampa all-over va SUPER di moda. Borsa portaskate : Fuori è cool, dentro è caos.

: Fuori è cool, dentro è caos. Zainochic quotidiano : Alta moda. Basso profilo.

: Alta moda. Basso profilo. Zainetto mimetico: Ma dove ho lasciato lo zaino?

Altri oggetti Balenciaga Fit

Piccone Sneaker Shock : Chi dice che non puoi usare una sneaker come piccone? (Comprende cinque stili alternativi di colore diverso).

: Chi dice che non puoi usare una sneaker come piccone? (Comprende cinque stili alternativi di colore diverso). Deltaplano Borsetta-plano : Dentro c'è anche il lucidalabbra.

: Dentro c'è anche il lucidalabbra. Copertura look inconfondibile : Aggiungi un po' di moda alle tue texture. (Comprende gli stili alternativi Mezzanotte e 24K).

: Aggiungi un po' di moda alle tue texture. (Comprende gli stili alternativi Mezzanotte e 24K). Emote Il look: Mettiti in posa, così.

Potete ammirare tutti i nuovi oggetti nel trailer in apertura di notizia e nelle immagini allegate in basso. In aggiunta, avrete anche l'opportunità di sbloccare gli spray gratis Carlino fashion e Look cavaliere completando gli incarichi di Carlino dalle 16:00 del 21 settembre alle 16:00 del 28 settembre. Potrete inoltre recarvi nel Centro in Evidenza Strani Tempi, un negozio Balenciaga virtuale che segue in tutto e per tutto quelli reali, che permette di passare il tempo con gli amici, cambiare il look con le Cabine spogliatoio e persino trovare costumi Balenciaga Fit. Sarà disponibile fino al 28 settembre.