Fortnite: balla con gli altri per far alzare la Strobosfera in un hangar nel ghiaccio

Una delle missioni più particolari della Settimana 6 della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale chiede ai giocatori di collaborare per attivare una Strobosfera nascosta in un luogo molto particolare.

A Piste Polari si nasconde infatti una vera e propria pista da ballo e, per trovarla, non dovrete far altro che entrare nell'hangar più ad ovest della mappa. All'interno della stanza troverete due piattaforme quadrate con al centro la sfera. Tutto ciò che i giocatori dovranno fare sarà ballare su entrambe le piattaforme per attivare l’oggetto e fare in modo che arrivi il più in alto possibile.

Si tratta di una missione che potrebbe essere molto semplice da portare a termine nelle ore immediatamente successive alla sua uscita, dal momento che saranno in tantissimi a dirigersi in questo luogo con l’obiettivo di interagire con la sfera. Fate però molta attenzione ai furbetti che ne approfitteranno per fare qualche uccisione facile e, in caso di difficoltà, approfittate della modalità Rissa a Squadre per evitare interferenze.

Nell'immagine qui sotto trovate una mappa con il punto esatto in cui trovare la Strobosfera.

Tra le missioni della settimana 6 troviamo anche quella che chiede di visitare un pianoforte gigante e un'altra che coinvolge i cartelli Divieto di Ballo.