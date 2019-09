Fortnite: ballare davanti ad una statua di pipistrello, una piscina e una sedia da giganti

State avendo problemi nel trovare la statua a forma di pipistrello, la piscina sopraelevata e la sedia per giganti in Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a trovare ciascuno di questi oggetti, così che possiate ballarci davanti.

Ecco di seguito la posizione di ciascuno di questi oggetti:

Statua a forma di pipistrello: si trova a Montagnole Maledette. Dal centro di questa piccola area muovetevi verso nord-ovest e vi ritroverete di fronte ad una piccola colonna con sopra un pipistrello di pietra

per trovare questa piscina vuota dovrete andare sull'Isola Fluttuante apparsa negli scorsi giorni

questo enorme oggetto di legno si trova nell'area tra Borgallegro, Picco Polare e Condotti Confusi. Non potete sbagliarvi

Nel caso in cui dovesse servirvi un ulteriore aiuto, qui sotto potete trovare un’immagine con la posizione esatta dei tre oggetti.

Sapevate che a breve potrebbe arrivare un nuovo crossover di Fortnite dedicato a IT2?