Fortnite Mobile balza al primo posto delle classifiche di download su iOS in ben 13 paesi

Il successo riscontrato da Fortnite non accenna a diminuire. Recentemente il titolo di Epic Games è approdato anche sul mondo mobile, in particolare su iOs e Android, ed è proprio sul sistema operativo di Apple che il battle royale ha conquistato il proprio pubblico, diventando l'app per iPhone più scaricata in assoluto in ben 13 paesi. Questo nonostante il sistema di inviti: per il momento potete scaricare il gioco solamente tramite un invito ufficiale da parte degli sviluppatori, e per ottenerlo dovrete inserirvi nella lista dei codici di download disponibile sul sito ufficiale di Epic Games.

Al momento il titolo è disponibile solamente su iOs, mentre una versione per Android è in fase di rilascio ma non abbiamo ancora una data certa. Se vorrete giocarci vi ricordiamo che è necessario aggiornare il vostro sistema operativo almeno ad iOs 11.

