Fortnite: bambina di 9 anni mandata in riabilitazione poiché troppo assuefatta dal gioco

Stando a quanto riferito da Mirror.co.uk, una bambina inglese di 9 anni è stata mandata in riabilitazione dai genitori poiché era diventata ossessionata da Fortnite.

La bambina in questione giocava di notte fino all'alba, si rifiutava di andare in bagno, sonnecchiava in classe a causa della privazione del sonno e in un'occasione ha anche colpito il padre in faccia mentre cercava di toglierle la sua Xbox. La madre ha dichiarato: "Non avevamo idea che sarebbe andata a finire così quando le abbiamo permesso di giocarci, né della natura assuefacente e dell'impatto sulla sua salute mentale. È in terapia poiché era diventata dipendente, agitata e disturbata. Si isolava anche. Giocava fino a 10 ore al giorno, spesso fino all'alba, senza andare in bagno per non dover lasciare lo schermo".

I genitori hanno poi notato sul loro estratto conto dei pagamenti a Microsoft, fino a 50 sterline al mese, effettuati per le microtransazioni. È in quel momento che il padre ha tentato di confiscarle la sua Xbox, ma lei ha reagito colpendolo in faccia.

I due si sono quindi rivolti allo studio di psicoterapia di Steve Pope per un consulto. Pope ha rivelato al Sunday People che negli ultimi due mesi si sono rivolti a lui dozzine di genitori, tutti con il medesimo problema: bambini, anche di 8 anni, dipendenti da Fortnite". "Lavoro in questo campo da tre decadi, ma non ho mai visto una cosa del genere, così diffusa e potenzialmente pericolosa". Secondo gli esperti, l'enorme esposizione mediatica del gioco ha accentuato il problema, poiché sta favorendo la sua diffusione. Sono molte le celebrità che in un modo o nell'altro promuovono il gioco, come il rapper Drake e i giocatori De Griezmann e Ibrahimovic. Senza contare l'incredibile successo di uno streamer come Ninja, che guadagna anche 500 mila dollari al mese grazie alle sue trasmissioni legate al gioco.

In ogni caso, come riferito da Mirror, la bambina si sta lentamente riprendendo e tornando alla sua routine quotidiana fatta di scuola e attività sportiva.