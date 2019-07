Fortnite: un altro paese sta per bannare il battle royale

Torniamo ancora una volta a parlare di Fortnite Battaglia Reale e di paesi del mondo che decidono di bannare il gioco. Nelle ultime ore, infatti, un altro paese ha deciso di chiedere il ban del gioco, in modo tale da impedire ai propri abitanti di accedere ai server.

Dopo il ban in Cina ed Iraq ecco che il battle royale targato Epic Games si avvia a non essere più giocato anche in Giordania, paese del Medio Oriente. Al momento è stata semplicemente effettuata una richiesta di ban ma, dal momento che PlayerUnknown's Battlegrounds è già finito da un po' nella lista nera della Giordania, è altamente probabile che a breve ci finisca anche Fortnite.

A differenza degli altri paesi, che hanno escluso il gioco per via dell'ossessione che alcuni utenti sviluppano verso di esso, nel caso della Giordania pare che il ban sia dovuto alla violenza del gioco. Si tratta di una scelta molto bizzarra, visto che tra i numerosi titoli attualmente disponibili Fortnite Battaglia Reale è forse quello visivamente meno violento nonostante si utilizzino armi di vario genere. Ad infastidire chi ha chiesto il ban potrebbero essere stati alcuni riferimenti nella kill feed del gioco, ovvero l'elenco di azioni compiute dai giocatori in basso a sinistra che contengono spesso il verbo "uccidere".

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi invitiamo a leggere dei recenti problemi legati al matchmaking di Fortnite.

Di recente ha inoltre fatto notizia l'incredibile gesto di un ragazzino che va in onda tutti i giorni su Twitch con Fortnite per raccogliere fondi utili a sostenere il costo delle cure del padre, malato di cancro.