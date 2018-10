Fortnite: bannati gli utenti che utilizzano XIM su console

Recentemente Epic Games ha modificato il sistema di Matchmaking delle partite in Fortnite in modo tale da accoppiare i videogiocatori in base alla periferica utilizzata.

Questo sistema è stato pensato per evitare disparità tra gli utenti che utilizzano mouse e tastiera, che garantisce una precisione maggiore, e quelli che utilizzano il controller. Tuttavia alcuni giocatori hanno utilizzato dei dispositivi XIM per bypassare questa limitazione e far credere che il mouse e la tastiera che stanno utilizzando sia in realtà un controller. XIM è infatti una periferica in grado di convertire l'input di mouse e tastiera aggirando i limiti imposti dagli sviluppatori e prevalere sugli altri giocatori che effettivamente usano un controller.

Questo trucco non è però sfuggito ad Epic Games che avrebbe infatti trovato il modo di individuare gli utenti che utilizzano XIM e di conseguenza bannarli dal gioco. Se non vi siete ancora fatti travolgere dalle opportunità del Battle Royale, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Fortnite.