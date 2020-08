Fortnite: Battaglia per il Nexus, al via la Stagione 4

E' ufficialmente iniziata la Stagione 4 di Fortnite Battle Royale con l'evento Marvel Battaglia per il Nexus, che porterà in dote non solo i supereroi più amati e famosi ma anche armi e luoghi simbolo del Marvel Universe.

Il nuovo Pass Battaglia vi darà accesso alle skin di Thor, Tempesta, Iron Man, Mystica, Dottor Destino, She Hulk e Wolverine, inoltre presto saranno disponibili nuove ambientazioni sulla mappa, armi e potenziamenti a tema Marvel. Grazie al lavoro dei dataminer sono trapelati i nuovi contenuti di Fortnite Stagione 4 tra cui troviamo skin, dorsi, armi, coperture e altri oggetto estetici.

Al momento non sappiamo se la nuova stagione porterà in dote anche novità legate a Salva il Mondo e alla Modalità Creativa, restiamo in attesa di un changelog ufficiale. Fortnite è offline per manutenzione e tornerà disponibile solamente in tarda mattinata, solamente quando i server torneranno online avremo un quadro più completo della situazione.

Ricordiamo che la Stagione 4 di Fortnite non sarà disponibile su iPhone e iPad a causa di una precisa scelta di Apple che ha rimosso Fortnite da App Store, impedendo quindi il download del gioco e qualsiasi aggiornamento ai possessori dell'app.