Fortnite Battaglia Reale 10.30: arrivano Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto!

Come promesso, l'aggiornamento 10.30 di Fortnite Battaglia Reale è stato puntualmente pubblicato da Epic Games: scopriamo le novità introdotte dal team di sviluppo!

Il nuovo update prosegue l'opera di trasformazione dell'aspetto dell'universo di gioco, portando importanti stravolgimenti. Tra questi la comparsa di una nuova area: all'interno di Fortnite Battaglia Reale approda infatti la località di Palme Acquatiche! Una nuova zona fenditura paludosa, caratterizzata da una peculiarità. I giocatori che si recano in questo punto d'interesse hanno infatti la possibilità di accovacciarsi e trasformarsi in oggetti casuali! Potete vedere la meccanica in azione nel trailer che trovate in apertura: buona visione! Palme Acquatiche non è tuttavia l'unica novità: il mondo di Fortnite accoglie anche un'ulteriore zona fenditura, che segna il ritorno di Boschetto Bisunto! Al suo interno, anzichè Durr Burger, ora troviamo Taco.



L'update 10.30 introduce inoltre una nuova Modalità a Tempo: la MAT Knock Town. Di seguito, vi riportiamo la sua presentazione: "Usa il rampino per saltare e schivare i colpi mentre colpisci i nemici una sola volta in aria con la Pistola a focile". Ad aggiudicarsi la vittoria a termine della competizione, sarà il giocatore che è riuscito a realizzare il maggior numero di eliminazioni.



Vi ricordiamo che, recentemente, il mech BRUTO è stato temporaneamente disattivato da tutte le playlist.