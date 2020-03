Fortnite Battaglia Reale si aggiorna: leak svela l'arrivo degli elicotteri!

Attualmente, Fortnite Battaglia Reale è offline per una manutenzione programmata legata all'introduzione dell'aggiornamento 12.20 del free-to-play di Epic Games.

In attesa di scoprire quando i server torneranno operativi e quali novità porteranno con sé, alcuni utenti si sono già dati alla caccia di indizi tramite le ormai consuete operazioni di datamining. Ebbene, un leak sembra aver svelato il possibile debutto in-game di un nuovo tipo di veicoli: gli elicotteri! Del resto non è la prima volta che se ne parla e, anzi, l'argomento è stato al centro di diverse voci di corridoio nel corso degli ultimi tempi. È ormai da diverse settimane che all'interno della community attiva si discute della possibile introduzione di elicotteri all'interno di Fortnite: Battaglia Reale.



A fomentare le aspettative dei giocatori in cerca di novità ci pensa il dataminer attivo su Twitter come "ShiinaBR", che ha pubblicato il cinguettio che potete trovare direttamente in calce a questa news. Al suo interno è possibile dare un primo sguardo a quello che dovrebbe essere il design dei velivoli in arrivo nel battle royale. L'arrivo di questi ultimi potrebbe sicuramente offrire soluzioni interessanti per i videogiocatori attivi sull'isola di gioco.



In attesa di saperne di più, non resta che attendere la fine delle procedure di aggiornamento per sapere se gli elicotteri faranno davvero la propria comparsa in Fortnite: Battaglia Reale.