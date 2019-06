Fortnite Battaglia Reale: in arrivo domani la modalità co-op Scatto dell'Orda

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 9.21 di Fortnite è stato annunciato che da domani 13 giugno sarà disponibile la nuova MAT Scatto dell'Ombra, una modalità co-op a 4 giocatori per Battaglia Reale.

Scatto dell'Ombra si presenta come una modalità co-op per 4 giocatori di Battaglia Reale in cui bisogna collaborare per sopravvivere all'assalto degli zombie. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della modalità fornita da Epic Games:

"Le fiere di Fortnite sono tornate sull'isola e sono più arrabbiate che mai! Lotta al fianco dei tuoi compagni e accumula punteggi da record trovando i moltiplicatori nascosti, aprendo gli speciali forzieri del bottino ed eliminando tutti i mostri che puoi. Attraversa la mappa, sopravvivi a tutti i luoghi da difendere e abbatti il boss finale per vincere!"

Dettagli della modalità Scatto dell'Ombra

Modalità a squadre per quattro giocatori, divisa in più fasi.

Preparati a difendere un'area cercando armi e oggetti, raccogliendo materiali e costruendo difese.

Accumula punti affrontando fiere, raccogliendo moltiplicatori di punteggio e distruggendo i generatori di fiere.

Recupera salute dopo la battaglia e cerca altro equipaggiamento.

Viaggia sulla mappa fino al punto di difesa successivo.

La Rigenerazione è consentita fino all'ultima fase, quando i giocatori dovranno distruggere una fiera boss e la sua orda di tirapiedi.

Tieni gli occhi aperti e cerca gli speciali forzieri del bottino, che contengono armi potenti e forniscono un bonus di punteggio.

Nell'attesa che nella giornata di domani prenda il via la nuova MAT Scatto dell'Ombra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida a tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite attualmente noti.