Fortnite Battaglia Reale: in arrivo la Trappola Folgorante con il nuovo update

Come anticipato dai leak circolati in rete sulla scorta delle informazioni ottenute dai dataminer, il prossimo aggiornamento di Fortnite introdurrà un nuovo elemento di equipaggiamento per gli esploratori dell'isola del battle royale di Epic Games: la Zapper Trap o Trappola Folgorante.

L'annuncio dell'imminente arrivo sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale di questo oggetto è avvenuto attraverso i consueti canali di comunicazione aperti dai ragazzi di Epic con la schermata ingame di Fortnite. Il messaggio che accompagna il reveal della Trappola Folgorante suggerisce la destinazione d'uso di questo oggetto invitando tutti gli utenti dello sparatutto gratuito più famoso del mondo a prestare attenzione: "Pericolo! Alta tensione... intrappola e fulmina!".

La Trappola Zapper di Fortnite, in base a quanto suggerito dalla community e dai dataminer più accreditati del kolossal free to play di Epic Games, dovrebbe essere in grado di arrecare un ingente quantitativo di punti danno agli Scudi e alla Salute degli avversari, così come all'Energia dei veicoli che vi passeranno sopra.

Come con ogni altra trappola di Fortnite, anche con gli Zapper dovrebbe essere possibile posizionarli sui pavimenti, sul soffitto o sulle pareti delle strutture prefabbricate dell'isola e su quelle realizzate dal proprio alter-ego: i dataminer che hanno preceduto l'annuncio della nuova trappola riferiscono inoltre che tali oggetti potrebbero avere delle funzionalità esclusive che gli permetteranno di poter essere collocati anche all'interno delle strutture create dagli avversari.

Le Trappole Folgoranti di Fortnite saranno perciò una delle principali novità che ci attendono con il prossimo update dello sparatutto gratuito di Epic, il cui lancio dovrebbe avvenire nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre. I recenti aggiornamenti della Stagione 10 di Fortnite hanno riabilitato il Mech Bruto e spinto lo streamer e pro-player TFUE ad affermare in maniera perentoria che Fortnite sta morendo.