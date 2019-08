Fortnite Battaglia Reale: avvistate delle Girosfere nella MAT Sniper Shootout!

Nel corso delle ultime ore, la community di Fortnite: Battaglia Reale attiva su Reddit ha riportato si strani avvistamenti nell'ambito della MAT Sniper Shootout.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, un utente attivo sul portale con il nickname di "Whalun" ha segnalato di essersi imbattuto in una Girosfera mentre stava giocando a questa Modalità A Tempo. Il fatto è piuttosto strano: il peculiare strumento e mezzo di trasporto era infatti stato introdotto nel battle royale con la pubblicazione dell'aggiornamento 8.10 di Fortnite Battaglia Reale, nel corso del marzo 2019. Diverso tempo dopo, come spesso accade, l'oggetto era tuttavia stato rimosso dal gioco per lasciare spazio ad altre novità.



Con l'avvio della Stagione 10, molte modifiche sono state introdotte nel gioco di Epic Games, ma tra queste ultime non sembra figurare la reintroduzione delle Girosfere. L'opinione attualmente più diffusa nella community è dunque, di conseguenza, che si possa trattare semplicemente di un elemento temporaneo ed accidentale, che sarà risolto nel prossimo futuro. Vi ci siete imbattuti anche voi giocando alla MAT Sniper Shootout?



In attesa di eventuali commenti su questi strani avvistamenti da parte di Epic Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare utili indicazioni sul completamento delle missioni Distruggi e Arraffa della Settimana 4.