Fortnite Battaglia Reale ha bisogno di una nuova mappa, secondo Tfue

All'inizio di ogni nuova stagione, la mappa di Fortnite Battaglia Reale muta profondamente. All'inizio della settima arrivò il bioma invernale, mentre l'ottava ha visto l'introduzione della laguna dei pirati e del vulcano, tra le altre cose. Per il pro-gamer FaZe Tfue, tuttavia, questo potrebbe non bastare a tenere vivo l'interesse dei giocatori.

Durante una trasmissione del 26 aprile, Tfue ha espresso tutta la sua frustrazione nei confronti dell'attuale configurazione della mappa di gioco, che è ormai in giro dal 2017. "Devono creare una nuova mappa", ha affermato. "Questa fa schifo. Ho provato innumerevoli mappe di giochi battle royale, e questa è probabilmente la peggiore. Il modo in cui tutte le strutture sono posizionate non ha senso".

I giocatori, ormai, conoscono ogni centimetro quadrato dell'isola della Battaglia Reale. I frequenti cambiamenti aggiungono un po' di varietà, ma in fondo basta poco per assimilarli, visto che la struttura della mappa è pressoché immutata fin da quando ha effettuato il suo debutto. A differenza di Fortnite, alcuni suoi diretti concorrenti si sono espansi con nuove aree già da un bel po' di tempo. È il caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, che attualmente conta ben quattro campi di battaglia distinti - Erangel, Miramar, Sanhok e Vikendi - ai quali va ad aggiungersi la zona d'addestramento.

Cosa ne pensate della parole di Tfue? Ritenete anche voi che Fortnite abbia bisogno di una nuova mappa? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, nel mondo condiviso tutto sembra pronto per un nuovo evento: sono stati trovati indizi sulla distruzione di 2 location, Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio, ed è stata scovata una sfera misteriosa!