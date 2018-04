Fortnite Battaglia Reale: a breve verrà aggiunto un nuovo oggetto, il Fortatile

Nelle scorse ore Epic Games ha annunciato che a breve verrà introdotto un nuovo oggetto in Fortnite Battaglia Reale, il Fortatile (Port-a-Fort, in originale).

Si tratta di un oggetto di tipo difensivo, che permetterà ai giocatori di generare in maniera rapida un riparo. Non sappiamo ancora come funzionerà esattamente, dal momento che non è ancora stato mostrato in azione. Tuttavia, è facile immaginare che si rivelerà utilissimo in fase di ripiegamento oppure in caso di accerchiamento da parte dai nemici, specialmente quando i materiali scarseggiano e risulta impossibile costruire un riparo in maniera tradizionale.

Per il momento dobbiamo accontentarci dell'immagine di anteprima condivisa dagli sviluppatori, che potete ammirare all'avvio del gioco oppure in calce a questa notizia. Il Fortatile verrà introdotto, con tutta probabilità, nell'ambito del consueto aggiornamento settimanale, fissato per la mattinata di giovedì 12 aprile.

Lo stesso giorno inizierà ufficialmente la Settimana 8 della Stagione 3 e verranno introdotte sette nuove sfide, già trapelate in rete. Intanto, pare che Epic Games stia seriamente valutando la possibilità di inserire una nuova modalità di gioco, nella quale sarà abilitato il respawn dei giocatori.