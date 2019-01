Fortnite Battaglia Reale: a caccia di Forzieri con l'ultima Sfida di Natale

Dopo averci offerto uno spettacolo pirotecnico senza precedenti per festeggiare il Capodanno con tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale, Epic Games organizza una titanica caccia al tesoro per concludere col botto le Sfide di Natale.

L'ultima attività dell'evento 14 Giorni di Fortnite, infatti, richiede la scoperta di 14 Forzieri: l'isola del battle royale di Epic ne è piena ma occorre adottare una valida strategia per acquisire il controllo di questo tesori senza girovagare per ore nella mappa senza ottenere risultati apprezzabili.

Nella mappa che vi proponiamo in calce alla notizia trovate le aree di respawn più frequenti dei forzieri, anche se potrebbe trarre in inganno gli utenti di Fortnite alle prime armi. I quadranti più ricchi di punti di respawn, infatti, sono anche i più popolati. Pinnacoli Pendenti, ad esempio, è divenuta tristemente famosa per le imboscate tese dai giocatori che si appostano nell'attesa di colpire gli ignari cacciatori di tesori alle prime armi.

Di conseguenza, se desiderate superare questa sfida nella maniera più veloce ed efficiente possibile vi consigliamo di optare per Forzieri meno "in vista", ossia quelli collocati in quadranti dove è più probabile trovarne qualcuno senza cadere nelle trappole degli avversari.

I 14 forzieri dell'attività finale di 14 Giorni di Fortnite possono essere sbloccati in diverse "run", a patto di completarle senza uscire anticipatamente dalla lobby. Una volta ottenuti tutti i tesori, vi verrà assegnata l'ultima ricompensa ingame delle Sfide Natalizie di Fortnite Battaglia Reale, ovvero il Deltaplano Disco.