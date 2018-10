Fortnite Battaglia Reale: come ottenere il deltaplano Ragnambrello

Se giocate a Fortnite, allora sapete bene che ottenere una Vittoria Reale non è affatto semplice. Che siate da soli oppure in squadra, avere la meglio sugli altri 96-99 partecipanti è un'impresa davvero ardua. Per questo motivo, in ogni stagione Epic Games ha sempre ricompensato con un deltaplano a forma di ombrello i giocatori in grado di farcela.

La Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale non fa di certo eccezione. A questo giro, tutti coloro che riusciranno ad ottenere l'ambita Vittoria Reale verranno ricompensati con il deltaplano Ragnambrello (Webrella, in originale), un oggetto con livello di rarità Comune. È di colore nero e ha una tela di ragno disegnata sopra, come potete vedere voi stessi nell'immagine di anteprima in alto.

Per ottenerlo, quindi, non dovrete far altro (facile a dirsi!) che vincere una partita nella Battaglia Reale. Potete provarci in solitaria, in coppia oppure in squadra da quattro. Non è invece possibile ottenerlo vincendo una partita nella modalità a tempo limitato 50v50, poiché altrimenti sarebbe troppo semplice!

Vi piace il Ragnambrello? Qualcuno tra voi lo ha già ottenuto siglando una Vittoria Reale? Ricordiamo che in questi giorni sono attive le sfide della Settimana 2 della Stagione 6. Epic Games, intanto, ha lanciato il programma Supporta un Creatore, grazie al quale potete supportare i vostri content creator preferiti spendendo V-Buck.