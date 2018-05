Fortnite Battaglia Reale: disponibile la modalità a tempo limitato 50 contro 50 v2

Questa settimana ai giocatori di Fortnite Battaglia Reale non mancano di certo le attività da svolgere. Non solo Guanto dell'Infinito con protagonista Thanos, in questi giorni è attiva anche un'altra modalità a tempo limitato, ovvero 50 contro 50 2.0!

Storicamente, l'introduzione di una nuova modalità ha sempre portato alla rimozione di quella precedente. Questa volta, invece, sono attive entrambe contemporaneamente! In 50 contro 50 2.0, come è facile intuire, si scontrano due enormi squadre composte da 50 giocatori, che atterrano in due punti separati dalle mappa di gioco.

Sulla mappa, il bus alleato ha un profilo blu, quello nemico rosso. Il cerchio finale della Tempesta è visibile sulla mini-mappa all'inizio mentre i giocatori hanno 10 minuti per saccheggiare la mappa man mano che la finestra si avvicina al cerchio, poi 5 minuti per combattere e altri 5 minuti alla fine quando la Tempesta si ritira. Una linea tratteggiata indica i confini di battaglia tra le due squadre. Se si attraversa il confine, è più facile incontrare i nemici. In questa modalità, inoltre, il quantitativo di materiali che è possibile raccogliere è notevolmente aumentato, esattamente come la probabilità che venga generato del bottino a terra. Anche il numero di munizioni al suo interno è superiore.

La modalità 50 contro 50 2.0 resterà disponibile fino al prossimo reset settimanale, fissato per la mattinata di martedì 15 maggio. Fino ad allora resteranno attive anche le sfide della Settimana 2 della Stagione 4, come quella che chiede di ballare davanti a 7 differenti cineprese. A proposito, sapete che c'è un modo per ottenere un livello gratuito del Pass della Battaglia?