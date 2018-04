Fortnite Battaglia Reale: dove trovare i 7 forzieri a Montagnole Maledette

Siamo entrati nel vivo della Settimana 9 della Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale. Se siete in possesso del Pass della Battaglia potete affrontare 7 sfide nuove di zecca, che mettono in palio tante Stelle della Battagia!

Ecco quali sono:

Danneggia le strutture dei nemici (5000 danni) - 5 Stelle della Battaglia Cerca 7 forzieri a Montagnole Maledette - 5 Stelle della Battaglia Costruisci strutture - 5 Stelle della Battaglia Visita tre differenti Negozi di Taco in una singola partita - 5 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata a Putrido Pantano (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 4 nemici con i fucili a pompa (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici ad Approdo Avventurato (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Abbiamo già visto dove trovare i 3 negozi di Taco e il tesoro nascosto di Putrido Pantano. Ora invece vi daremo qualche consiglio utile nella ricerca dei 7 forzieri a Montagnole Maledette. Si tratta di una tipologia di sfida ormai ben nota, dal momento che viene riproposta tutte le settimane. A cambiare, è solo la location.

Come sicuramente saprete, gli ambiti forzieri dorati compaiono casualmente, e non sempre è facile trovarli. In ogni caso, i punti in cui possono apparire sono fissi. A Montagnole Maledette sono esattamente 11, e li abbiamo indicati tutti quanti sulla mappa che potete consultare in fondo a questa guida. Atterrate sul posto e cercate nei punti marcati, se è presente udirete il caratteristico suono a metri di distanza.

Dal momento che la sfida è globale, l'area sarà sicuramente molto affollata, per cui preparatevi a combattere. Il totale di 7 forzieri può essere raggiunto anche in differenti partite, assicuratevi però di completarle sempre (anche con una sconfitta), altrimenti non verranno conteggiati. Segnaliamo, infine, che questa è una sfida di livello normale, pertanto il suo completamente vi garantirà 5 Stelle della Battaglia. Buona caccia!