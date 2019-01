Fortnite Battaglia Reale: ecco come è cambiata l'isola dalla Stagione 1

Dal lancio di Fortnite all'avvento della neve nella Stagione 7, i cambiamenti apportati dagli autori Epic Games all'isola del loro iconico battle royale sono stati davvero tanti.

L'utente del subreddit di FortNiteBR conosciuto come LusorStan ha così provato a compiere un importante esercizio di sintesi per realizzare un video che ricompone in sequenza le diverse versioni della mappa dell'isola di Fortnite Battaglia Reale dall'edizione originaria visitata dagli utenti che si cimentano con lo sparatutto multiplayer di Epic sin dalla Stagione 1 alla landa innevata esplorabile nell'evento Tempesta di Ghiaccio della Stagione 7.

Il breve filmato, pur senza entrare nel dettaglio dei cambiamenti apportati dagli autori statunitensi ai biomi e alle strutture principali di ciascun quadrante, ci offre una visione d'insieme che risulta essere indicativa del costante impegno profuso da Epic in questo progetto divenuto oramai di proporzioni mastodontiche: trovate il video nel link in calce alla notizia.

Una delle chiavi del successo di Fortnite sta infatti nella "natura fluida" dei suoi contenuti e dell'esperienza offerta ai suoi giocatori, sia dal punto di vista squisitamente estetico che ludico. Ciascun update o semplice hotfix è accompagnato da piccole modifiche all'isola che, se viste in un'ottica più ampia e collocandole in una scala di tempo più estesa, si traducono in veri e propri stravolgimenti come quello accaduto di recente con l'esplosione della Sfera di Ghiaccio sopra Picco Polare o con la comparsa della gigantesca Piramide Omega.