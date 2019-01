Fortnite Battaglia Reale: Epic Games pensa a un nuovo sistema di looting

Nell'attesa che i vertici di Epic Games si pronuncino sul concept delle nuove Trappole, il colosso statunitense accoglie con entusiasmo l'idea di un membro della community che suggerisce l'adozione di un sistema di looting completamente nuovo per Fortnite Battaglia Reale.

Con un sagace espediente, l'utente Sasseries di Reddit ha infatti "sponsorizzato" la sua idea e guadagnato enorme visibilità sul popolare forum confezionando un video in cinematica che mostra il funzionamento di questo nuovo meccanismo per la gestione dell'inventario.

Grazie ad esso, infatti, l'acquisizione di armi, oggetti ed equipaggiamenti nel corso di una partita a Fortnite viene stravolta in funzione della possibilità, da parte degli esploratori dell'isola, di cambiare al volo l'arma da imbracciare per non spezzare il ritmo di gioco.

Tra i tanti utenti della community di Fortnite che hanno risposto positivamente al concept ci sono anche i membri del team social di Epic Games con un messaggio che non lascia adito a dubbi: "Ottimo suggerimento! Indagheremo sulla cosa".

A dispetto di tutti gli interventi compiuti dagli autori del Nord Carolina per arricchire ed evolvere l'esperienza digitale degli utenti di Fortnite con update continui e attività sempre nuove con cui cimentarsi, in effetti, il sistema del looting è rimasto uno degli ultimi elementi a non aver ricevuto alcun aggiornamento dall'uscita del gioco avvenuta nel luglio del 2017 nonostante le pressanti richieste provenienti dagli appassionati.

Manifestando la volontà di condurre delle approfondite analisi su questo concept, di conseguenza, il team di Epic Games lascia velatamente intendere che sì, in un prossimo futuro anche il sistema di looting di Fortnite andrà incontro a un'importante - e ormai necessaria - opera di restyling.