Fortnite Battaglia Reale: Epic reintroduce la MAT Oro Massiccio

Oro Massiccio, una delle modalità a tempo più apprezzate di Fortnite, riguadagna un posto nella dimensione battle royale dello sparatutto multiplayer di Epic Games. A confermare il ritorno di questa amata MAT sono gli stessi sviluppatori statunitensi con un messaggio che delinea gli interventi e le migliorie compiute.

Presentata a fine agosto del 2018 e riproposta ciclicamente sulla scorta delle indicazioni e delle richieste della community, la MAT Oro Massiccio pone gli utenti all'interno di sfide dal ritmo serrato in cui dare prova delle proprie abilità con le armi leggendarie.

Pur mantenendo la formula delle battaglie 50 contro 50, gli autori di Epic hanno voluto alzare la posta in gioco aumentando ulteriormente il livello di rarità delle armi e degli strumenti ottenibili esplorando l'isola di Fortnite.

Come spesso avviene in questi casi, il calore con cui gli appassionati accoglieranno i cambiamenti alla MAT Oro Massiccio contribuirà a tracciare la strada che il team di Epic Games seguirà in futuro con le modifiche da apportare a questa e alle altre modalità a tempo di Fortnite.

Nel frattempo, in rete non smettono di rincorrersi le voci di corridoio riguardanti quel mattacchione di Thanos e il suo ritorno in Fortnite Battaglia Reale con una MAT o un evento che coinvolga gli appassionati dello sparatutto multiplayer di Epic in coincidenza con l'uscita di Avengers Endgame.