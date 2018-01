Fortnite: Battaglia Reale giocato in diretta a partire dalle ore 21:00 di oggi 7 gennaio

L'appuntamento targatodi oggi 7 gennaio è interamente dedicato a uno dei fenomeni del momento: a partire dallegiocheremo in diretta assieme a voi a

In questi giorni è attiva la modalità Sneaky Silencers, nella quale è possibile utilizzare solamente armi silenziate. La trasmissione andrà in onda, come di consueto, sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e la modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera del tutto gratuita. Se avete cominciato da poco vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida per diventare competitivi.