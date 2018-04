Fortnite Battle Royale: dove trovare i 7 forzieri nelle Lande Letali

Le sfide della Settimana 10, l'ultima in assoluto della Stagione 3, sono ora disponibili per tutti i possessori del Pass della Battaglia. Sono come al solito 7, e mettono in palio tante Stelle della Battaglia.

Ecco quali sono:

Cerca 7 forzieri a Lande Letali - 5 Stelle della Battaglia Infliggi 250 danni con colpi alla testa ai nemici - 5 Stelle della Battaglia Cerca 12 forzieri in differenti location con nome - 5 Stelle della Battaglia Tuffati tra 10 anelli fluttuanti - 5 Stelle della Battaglia Cerca tra un cerchio di pietra, un ponte in legno e un RV rosso (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 10 nemici (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Parco Pacifico (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

In questa guida per Fortnite Battle Royale vi daremo qualche consiglio per la ricerca dei 7 forzieri a Lande Letali. A Lande Letali ne abbiamo scoperti 14, e li abbiamo marcati tutti sulla mappa che potete consultare in fondo a questa guida. Atterrate sul posto e cercate nei punti indicati prestando attenzione al caratteristico suono che vi avverte della vicinanza di un forziere. Come è ben noto a tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale, i forzieri dorati compaiono in punti ben precisi della mappa di gioco, ma non in ogni partita. In alcuni dei punti indicati potreste non trovare un forziere durante la partita che state giocando.

L'area sarà sicuramente molto affollata, visto che la sfida è globale, per cui preparatevi a combattere. In ogni caso, il totale di 7 forzieri può essere tranquillamente raggiunto anche in differenti partite di Battaglia Reale. Assicuratevi però di portarle sempre a termine, anche con una sconfitta, altrimenti non verranno conteggiati. Segnaliamo, infine, che questa è una sfida di livello normale, pertanto al suo completamento otterrete 5 Stelle della Battaglia.