Fortnite Battaglia Reale: in arrivo la modalità Cattura la Bandiera?

Secondo un nuovo datamine operato sui file di Fortnite Battaglia Reale, sembra che il titolo di Epic Games possa ricevere in futuro una modalità a tempo limitato in stile Cattura la Bandiera.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i dataminer di @FNLeak hanno scovato il nuovo file "SeizePack" nella cartella "50v50" riservata alle Playlist di Fortnite Battle Royale. All'interno del file, in particolare, è stato rintracciato un riferimento alla parola "Flag", lasciando pensare all'arrivo di una nuova modalità a tempo ispirata a "Cattura la Bandiera", una variante di gioco molto comune negli sparatutto multiplayer.

Dal momento che stiamo parlando di un leak non ancora confermato, non sappiamo dirvi se Epic Games finirà per inserire effettivamente una modalità "Cattura la Bandiera" in Fortnite Battaglia Reale. Per saperne di più, dunque, non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori. A voi farebbe piacere se venisse confermata la notizia?

Intanto ricordiamo che nella giornata di ieri è stata rivelata la nuova modalità a tempo limitato Domina la Discoteca, in cui i giocatori dovranno prima combattere per ottenere il controllo delle piste da ballo sparse per la mappa, e successivamente guadagnare punti ballando con le emote. Infine segnaliamo che sono state rese note le Sfide della Settimana 2.