Fortnite: Battaglia Reale in compagnia di RapidNade stasera alle 21:00

Stasera alle ore 21:00 chiuderemo con stile la settimana con un'intera trasmissione dedicata al titolo più caldo del momento, Fortnite: Battaglia Reale!

L'ultima settimana è stata particolarmente ricca per il titolo di Epic Games. L'Aggiornamento di Contenuto 3.5 ha introdotto la nuova Mitragliatrice Leggera, l'interessante modalità a tempo limitato 50v50 v2 e ha dato il via ad un weekend con doppia esperienza. Dopotutto, gli sviluppatori dovevano farsi perdonare per i disservizi della scorsa settimana, per i quali il titolo rimase offline per un'intera giornata!

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita, ma supporta le microtransazioni per acquisti esclusivamente cosmetici. A tal proposito, avete acquistato il costume Squadra Speciale Triceratopo, o ve lo siete lasciati sfuggire?