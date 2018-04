Fortnite Battaglia Reale in compagnia di RapidNade stasera alle ore 21:00

Mentre la comunità dei giocatori continua ad interrogarsi su cosa accadrà quando la meteora si schianterà finalmente al suolo, Everyeye Live vi terrà compagnia con un'altra trasmissione interamente dedicata a Fortnite.

A partire dalle ore 21:00 di oggi 29 aprile RapidNade vi aspetta sui nostri canali Twitch e YouTube per andare a caccia di teste all'interno della modalità Battaglia Reale. Vi invitiamo caldamente ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della live, così non rischierete di perdervela. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri affezionati utenti della comunità di Everyeye.it.

La Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale chiuderà definitivamente i battenti domani 30 aprile. Non è ancora chiaro quando comincerà la quarta, probabilmente nei giorni subito successivi, ma a quanto pare avrà per protagonisti i supereroi. Non verranno inclusi personaggi già conosciuti (Marvel, DC, ecc), ma saranno completamente originali. Intanto, si continua ad attendere lo schianto della meteora, che secondo i più recenti rumor, potrebbe colpire e radere al suolo la zona del Magazzino Muffito.