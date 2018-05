Fortnite Battaglia Reale in compagnia di RNade in diretta oggi 27 maggio

Torna il consueto appuntamento serale della domenica targato Everyeye Live interamente dedicato al fenomeno indiscusso del momento, Fortnite Battaglia Reale!

A partire dalle ore 21:00 RapidNade sarà in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube, per andare a caccia di teste e tentare di agguantare l'ambita Vittoria Reale! Vi invitiamo caldamente ad iscrivervi ai nostri canali, requisito indispensabile per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con RNade. Grazie alla registrazione potrete inoltre ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo!

La Settimana 4 della Stagione 4 sta per avviarsi alla conclusione. A che punto siete con le sfide? Avete trovato la Stella della Battaglia tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero? E i 7 forzieri nel Bosco Blaterante? Queste rimarranno attive fino alla mattinata di martedì 29 maggio, dopodiché verranno sostituite dalle sfide della Settimana 5 della Stagione 4, che sono trapelate in rete nella giornata di ieri. Epic Games, intanto, ha invitato ancora una volta i fan del gioco a prestare molta attenzione in rete, specialmente su YouTube: ci sono persone che offrono V-Buck scontati o persino gratuiti, ma sono a tutti gli effetti dei truffatori!