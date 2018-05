Fortnite Battaglia Reale in diretta con RNade oggi 20 maggio

Noi di Everyeye conosciamo un ottimo modo di prepararsi all'arrivo della nuova settimana: una spensierata live interamente dedicata al fenomeno indiscusso del momento, Fortnite Battaglia Reale!

A partire dalle ore 21:00 RapidNade giocherà al titolo di Epic Games sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter chiacchierare in chat con gli altri spettatori e per poter interagire con i membri della redazione. Ricordate, inoltre, di attivare le notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di perdervi la diretta!

Fortnite Battaglia Reale è ormai entrato nel vivo della Stagione 4. Mancano ancora due giorni alla conclusione della Settimana 3, per cui avete ancora tempo per cercare di completare le sfide attive, come la ricerca delle 10 paperelle di gomma e del tesoro di Borgo Bislacco. Una volta che avrete completate, inoltre, avrete l'opportunità di guadagnare un livello extra nel Pass della Battaglia.

Intanto, questa mattina sono trapelate in rete le sfide della Settimana 4, che inizierà nella mattinata di martedì 22 maggio dopo le consuete operazioni di manutenzione e la pubblicazione dell'aggiornamento.