Fortnite Battaglia Reale in diretta con RapidNade oggi 6 maggio

Anche oggi domenica 6 maggio Everyeye Live vi terrà compagnia con una trasmissione dedicata al fenomeno indiscusso del momento, Fortnite Battaglia Reale!

A partire dalle ore 21:00, subito dopo i Summer Playoff di Hearthstone HTC commentati dal team Morning Star, RapidNade si getterà nella mischia dell'affollato titolo di Epic Games nel tentativo di conquistare l'ambita Vittoria Reale. Ci sarà sicuramente da divertirsi, dal momento che la mappa di gioco è cambiata profondamente con l'inizio della Stagione 4. Il Magazzino Muffito è stato raso al suolo dallo schianto della meteora, e ora al suo posto c'è un immenso cratere. La caduta dei detriti ha cambiato la conformazione di molte altre location, e in giro per la mappa è ora possibile trovare le Rocce Luminose, che permettono ai giocatori di farsi beffe della gravità e salare più in alto del normale!

La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione. In questo modo, inoltre, potrete ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela. Non mancate, vi aspettiamo!