Fortnite Battle Royale in diretta oggi 11 marzo sui nostri canali

Stasera chiuderemo in bellezza la settimana con un appuntamento targatointeramente dedicato al fenomeno del momento

A partire dalle ore 21:00 di oggi domenica 11 marzo RapidNade si lancerà nella mischia della modalità Battaglia Reale, che pochi giorni fa ha dato il benvenuto alla terza tornata di sfide della Stagione 3.

La trasmissione andrà in onda come è consuetudine sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non potete assolutamente mancare!

Fortnite può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in via del tutto gratuita mentre il pass della terza stagione va acquistato a parte. Preparatevi, perché prossimamente il titolo di Epic Games approderà anche sui dispositivi mobili, senza sacrificare la qualità e con il supporto al cross-play con altre piattaforme. Gli sviluppatori, intanto, si sono scusati per non aver correttamente informato i giocatori della modalità Salva il Mondo dei cambiamenti apportati alle Armi del Drago.