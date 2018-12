Fortnite Battaglia Reale: l'isola non è più ricoperta di neve

Dopo aver ricoperto per intero l'isola di Fortnite Battaglia Reale nel giorno di Natale, il bioma invernale si ritrae ancora una volta e con esso le nevi e i ghiacci che hanno invaso la mappa del kolossal multiplayer di Epic Games.

Chi ha deciso di passare il giorno di Santo Stefano nell'universo digitale del battle royale più famoso del mondo ha infatti notato il ritorno alla normalità dei biomi esterni a Picco Polare e dei quadranti limitrofi.

La decisione assunta da Epic di vestire di bianco l'intera mappa di Battaglia Reale nella sola giornata di Natale sta ricevendo pareri contrastanti dall'oceanica community del titolo: se da un lato c'è chi loda la scelta e preferisce il canoninco layout dei biomi della Stagione 7, dall'altro c'è chi chiede agli sviluppatori statunitensi un maggiore slancio di intraprendenza e guarda con speranza alla fine dell'evento 14 Giorni di Fortnite e al Capodanno come ai due momenti ideali per tornare ad ammirare la mappa invasa dalla neve.

Gli indizi raccolti dai dataminer, d'altronde, condurrebbero proprio in questa direzione, suggerendo ulteriori stravolgimenti a tema invernale per l'isola di Fortnite Battaglia Reale e per i suoi abitanti nel corso della Stagione 7, come il ritorno dei draghi anticipato dai misteriosi golem di pietra che cominciano a prendere vita tra le lande di Bosco Blaterante e delle aree adiacenti.